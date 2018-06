Laigueglia, conclusa con successo la seconda edizione del Judo Beach Camp

Laigueglia. Grande successo per la seconda edizione del Judo Beach Camp a Laigueglia, organizzato dalla locale Polisportiva Judo della cittadina e dall’Asd Arti Marziali Bushido di Savigliano.

Importante la partecipazione di numerosi atleti, oltre settanta, provenienti da diverse parti della Liguria e del Piemonte.

I tecnici Daniele Rimondo e Mauro Canipari hanno così espresso la loro soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Un grande ringraziamento a tutti, a cominciare da Elio Verde, una persona straordinaria per umanità e per professionalità, e a Loredana Borgogno, sempre fantastica. Questi due grandi campioni hanno dato un lustro speciale al nostro campus. Grazie ai nostri instancabili collaboratori, agli sponsor, ai maestri che hanno creduto in questo progetto. Ma soprattutto grazie agli atleti, piccoli e grandi e alle loro famiglie! Evviva il judo”.

Il campus è stato patrocinato dal Comune di Laigueglia, sponsorizzato dall’associazione onlus Basta Poco, dalla Cooperativa Sociale Arcadia, dall’associazione turistica Qui Laigueglia e da numerose strutture ricettive e ricreative del comprensorio.

Tanto sport e divertimento, insomma, per questo secondo Judo Beach Camp che diventerà un appuntamento fisso per la città della Riviera ligure.