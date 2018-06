Albissola, presentata la documentazione relativa all’impianto da gioco per le prime gare di campionato

Savona. La presentazione della documentazione relativa all’ impianto da gioco è stata depositata, da parte dell’Albissola, alla Commissione Criteri Infrastrutturali/Sportivo/ Organizzativi della Serie C.

La società savonese ha avuto il via libera, da parte dell’Entella Chiavari, per l’utilizzo della loro struttura sportiva per le prime gare di campionato, in attesa di trovare la definitiva sistemazione (Bacigaliupo?, Chittolina?, Brin?), dove giocare le partite casalinghe.

L’ Albissola dovrà – inoltre – versare la fidejussione bancaria (deposito di garanzia ed iscrizione al campionato), entro la data del 30 giugno 2018.