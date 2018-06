Infortunio sul lavoro a Savona, operaio cade da una scala in un cantiere

Savona. E’ ancora in fase di accertamento l’infortunio sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere edile a Savona, in via dei Richelma. Secondo le prime informazioni, pare che un operaio cinquantenne sia caduto da un scala, compiendo un volo di qualche metro. Restano da capire i motivi della caduta.

L’incidente all’interno del cantiere si è verificato intorno alle 14 e 30 di oggi: immediato è scattato il soccorso da parte di alcuni colleghi con l’immediata chiamata di soccorso. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona e l’automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento savonese e la polizia.

Stando a quanto appreso dai sanitari, a seguito della caduta e del violento impatto col suolo l’operaio ha riportato ferite e traumi di media gravità per le quali è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e i motivi della rovinosa caduta da parte dell’operaio.