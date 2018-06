Incontro e cena di autofinanziamento del MoVimento 5 Stelle a Carcare

Carcare. Questa sera alle ore 18, al point elettorale di via Garibaldi n. 81, a Carcare, il MoVimento 5 Stelle incontra la cittadinanza per far conoscere le proposte M5S sulle amministrative, ma anche per illustrare le ultime novità sulla situazione politica nazionale e sul governo.

Tanti i temi al tappeto, dall’ambiente al lavoro, allo sviluppo economico, passando per l’Europa e i finanziamenti europei e regionali.

All’incontro parteciperanno, oltre al candidato sindaco M5S Alessandro Risso, l’europarlamentare Tiziana Beghin, i consiglieri regionali liguri Alice Salvatore e Andrea Melis e i consiglieri regionali piemontesi Mauro Campo e Paolo Mighetti.

Al termine del dibattito, a partire dalle 20 è in programma la cena di autofinanziamento al Proncii pub di Carcare.