“Grazie all’Ipercoop Le Serre d’Albenga”

Siamo abituati a ricevere molto spesso lettere di protesta oppure di critica, mentre più raramente i nostri lettori ci mandano messaggi per ringraziare qualcuno o per complimentarsi.

Per questo pubblichiamo volentieri questa breve lettera di ringraziamento per lo staff dell’Ipercoop Le Serre che in una situazione d’emergenza ha dimostrato grande professionalità.

“Grazie all’ipercoop Le Serre di Albenga. Il mio coinquilino l’altra sera, alle 20,30, si è sentito male per un calo di pressione all’interno del supermercato. In meno di 1 minuto è arrivato il soccorso, il direttore, e tutti i dipendenti disponbili per qualunque cosa.

Grazie di cuore a tutto il personale dell’Ipercoop Le Serre”.