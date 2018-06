Grande successo a Mioglia per la gara di mountain bike cross country

Mioglia. Si è tenuta domenica 10 giugno a Mioglia la terza edizione della gara di mountain bike cross country, organizzata dal comitato Csen Savona in collaborazione con Comune di Mioglia, Pro Loco Mioglia, P.A. Croce Bianca Mioglia, Associazione Bimbinsieme e BeiguaNet.bike, ed il patrocinio dei Comuni di Mioglia e Pareto.

Gli 82 partecipanti, 25 in più rispetto allo scorso anno, si sono affrontati lungo un percorso di 28,5 chilometri lungo i sentieri di Mioglia e Pareto, a cavallo tra Liguria e Piemonte, per un dislivello totale di 800 metri.

Il via è stato dato alle ore 9,30, dopodiché i concorrenti hanno gareggiato lungo il circuito che ha toccato piazza Generale Rolandi, Carpenaro, Costa di Gé, Brondi, Pezzi, Rio Graffia, Calcinere, Garbarini, Miogliola, Borgiavelli, Brovi, Sbernera, Cornarè, Vigne, Dogli, Castlè, Fidellini, Siriti, Campo di Pretto, Robozan, via Battaglia.

A fine gara tutti gli atleti hanno avuto la possibilità di lavare la bici e fare una doccia. Successivamente, in seguito ad un rinfresco offerto dall’organizzazione di gara, sono stati assegnati i premi dal primo al quinto in classifica assoluta, dal primo al quinto di ogni categoria e dalla prima alla terza squadra, offerti dai numerosi sponsor della manifestazione: Agriturismo “Munarin Caterina”, Alimentari “Galatini Rosanna ed Edda”, Alimentari “Scaiola Vilma”, Amaretti “Virginia”, Bar Gelateria “Ambarabà”, Bed and Breakfast “La Volpe e la Luna”, Consorzio Proprietari Terrieri di Mioglia, La Bottega del Pane, Oreficeria Orologeria Argenteria “Bruno”, Bar Ristorante “Oddera”, Speedwheel, Voyager.

“Desideriamo ringraziare il comitato Csen Savona, gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questa bellissima manifestazione – dichiara Roberto Palermo, consigliere per la promozione di manifestazioni ed eventi -. Un grosso ringraziamento in particolare va agli atleti che hanno gareggiato sui nostri sentieri dando vita ad una bellissima gara che siamo stati molto orgogliosi di ospitare sul nostro territorio, partecipando in maniera attiva alla sua organizzazione soprattutto grazie al grande lavoro dell’assessore Claudio Rolandi, appassionato di mountain bike, il quale in prima persona, aiutato da alcuni volontari, si occupa di manutenere costantemente la nostra vasta rete di sentieri. Senza questo grande lavoro da parte sua e di altri volontari questo genere di iniziative non sarebbero possibili e il nostro patrimonio sentieristico rischierebbe di andare perduto. Speriamo di ospitare nuovamente altre manifestazioni di questo tipo ed aspettiamo sempre con grande piacere tutti gli atleti ed appassionati che desiderano cimentarsi sugli oltre 60 chilometri di percorsi presenti nel nostro Comune, descritti nel dettaglio sul nostro sito web www.vivimioglia.it“.

Di seguito le classifiche degli atleti premiati al termine della gara.

Classifica assoluta

1° Piras Michele (69) – Cat. Junior – Marchisio Bici

2° Ghisio Damiano (21) – Cat. Veterani B – Marchisio Bici

3° Peluffo Giorgio (15) – Cat. Senior – Marchisio Bici

4° Di Maria Davide (8) – Cat. Junior – Alassio Bike

5° Cannas Ignazio (5) – Gentleman A – ASD Andorarace

Debuttanti

1° Pedemonte Christian (1) – Bike o’Clock

2° Delpiano Silvio (14) – Marchisio Bici

3° Viglino Pietro (62) – GS Ricci

4° Boscheri Luca (68) – Bici e Bike

5° Bosio Tommaso (70) – Bici e Bike

Cadetti

1° Poggio Enrico (2) – Team Decathlon

2° Ceccarel Mattia (17) – Marchisio Bici

3° Sabba Emanuele (18) – Marchisio Bici

4° Nuzi Renato (50) – UCE

5° Viglino Edoardo (43) – RoerO Bikers

Junior

1° Piras Michele (69) – Marchisio Bici

2° Di Maria Davide (8) – Alassio Bike

3° Fagherazzi Matteo (9) – Odone Cicli

4° Caneva Jonathan (25) – GS Ricci

5° Argenta Cristiano (56) – Simon Race

Senior

1° Peluffo Giorgio (15) – Marchisio Bici

2° Gallizia Alessandro (33) – Rivieraoutdoor

3° Laganaro Emanuele (16) – Team Good Bike

4° Caramia Simone (79) – Marchisio Bici

5° Astegiano Daniele (80) – Cicli Risi

6° Sciandra Michele (11) – Quiliano Bike

Veterani A

1° Botta Sergio (71) – Golfo Paradiso

2° Biancucci Andrea (28) – Marchisio Bici

3° Musante Giorgio (72) – Team La Bicicletteria

4° Fanno Stefano (37) – UCE

5° Quintavalle Livio (45) – Speed Wheel

Donne B

1ª Morando Piera (61) – Team la Bicicletteria

2ª Sammartano Tatiana (31) – Bike o’Clock

3ª Annovazzi Francesca (75) – Bici e Bike

4ª Ganora Manuela (52) – UCE

Veterani B

1° Ghisio Damiano (21) – Marchisio Bici

2° Anedda Massimiliano (77) – Marchisio Bici

3° Davò Christian – Team 99 Milano

4° Peirano Massimo (34) – Team Casa Salute

5° Corallo Alessandro (46) – Cral Luigi Rum

6° Venzano Pier Paolo (59) – Speed Wheel

Gentleman A

1° Cannas Ignazio (5) – ASD Andorarace

2° Olivieri Agostino (84) – Team Good Bike

3° Parodi Andrea (42) – Bike o’Clock

4° Ballabene Roberto (20) – Golfo Paradiso

5° Garelli Elio (13) – Marchisio Bici

6° Schincaglia Davide (51) – Marchisio Bici

Gentleman B

1° Gaggini Stefano (41) – Bike o’Clock

2° Indelicato Mario (6) – Golfo Paradiso

3° Zambarino Marco (26) – Marchisio Bici

4° Alberti Riccardo (29) – UCE

5° Ferrari Stefano (48) – Bike o’Clock

Super Gentleman

1° Davò Roberto (36) – Team 99 Milano

2° Piantato Manlio (22) – Golfo Paradiso

3° Macciò Giacomo (27) – GC Vallestura

4° Filippetti Luisiano (3) – Polisportiva CR Italiana

5° Amato Raffaele (81) – Odone Cicli

Master

1° Ricci Bruno (54) – GS Ricci