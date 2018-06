Giornata Mondiale degli Oceani, gli studenti dell’Issel ripuliscono la spiaggia di Capo San Donato

Finale Ligure. In occasione della “Giornata Mondiale degli Oceani”, la sezione finalese della Lega Navale Italiana con il suo gruppo di educazione ambientale (composto da biologi e subacquei) organizza in collaborazione con le associazioni Salty Bear, Surfrider Foudation Europe e Finale Sub un incontro con studenti del liceo scientifico Issel di Finale Ligure e un gruppo di giovani volontari aderenti alle associazioni in collaborazione.

Durante l’incontro i biologi parleranno ai giovani dei danni causati dall’inquinamento da plastica.

I ragazzi, dotati di guanti e sacco di juta, effettueranno la pulizia della spiaggia adiacente al porto di Capo San Donato. Il materiale raccolto verrà registrato e comunicato agli enti competenti. Il materiale verrà successivamente, smaltito dalla Finale Ambiente.