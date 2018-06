Savona. La stella savonese del pattinaggio a rotelle, Giorgia Vallanzano, ottiene un posto in azzurro per i campionati del mondo, che si disputeranno in Olanda dal 1 all’8 luglio: la sua convocazione è stata resa nota oggi ufficialmente.

La decisione del commissario tecnico Massimiliano Presti è stata comunicata alla società – Gruppo pattinatori savonesi – che l’ha prontamente resa nota ai media: al primo appunatento iridato, la Vallanzano – che vive e studia a La Spezia – sarà al via nella 500 metri sprint, nei 1000 metri formula mondiale e nella 5000 eliminazione. Per le prove su strada, invece, ancora incerta la decisione di Presti, che vedrà comunque le atlete nei Paesi Bassi e deciderà.

La partenza per le gare olandesi è fissata per domenica 24: “un sogno che si realizza” è il commento della giovane atleta, che da quest’anno ha anche un appartamento a Legino per seguire più da vicino gli allenamenti.

Per Matteo Poletti e per tutto il team un successo e un traguardo da ricordare, ma anche sul quale costruire il futuro: “dopo dieci anni portiamo un’atleta ai Mondiali – spiega – penso sia motivo di grande vanto per noi e per tutto il movimento sportivo savonese”. Così anche per Giorgia Vallanzano che, pur giovanissima, ha già mostrato talento e qualità di rilievo.