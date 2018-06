Frana nella frazione di Carbuta, De Vincenzi (Pd): “Bene l’avvio della gara entro luglio”

Calice Ligure. “L’assessore Giampedrone ha assicurato, rispondendo a una mia interrogazione questa mattina in Consiglio regionale, che, per gli interventi di consolidamento della frana a Ruggia di Carbuta nel Comune di Calice Ligure, prevede di formalizzazione la convenzione entro fine mese, con avvio delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori entro luglio: sono molto soddisfatto”.

A dirlo è il consigliere regionale del Pd e vicepresidente del Consiglio ligure Luigi De Vincenzi, che aveva già sollevato il caso del movimento franoso che dal dicembre del 2009 interessa la strada provinciale 23.

“A fronte di un aggravio della situazione causato dal maltempo – l’esponente del Partito Democratico – ho chiesto alla Giunta di accelerare le pratiche per questi lavori tanto attesi e già finanziati”.

“E le rassicurazioni dell’assessore Giampedrone su un imminente avvio della gara sono un ottima notizia. Naturalmente sarà mia cura verificare che gli impegni presi vengano mantenuti nei tempi opportuni” conclude De Vincenzi.

Nel sua risposta, infatti, l’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone ha spiegato che, per attuare l’intervento è in fase avanzata di elaborazione uno schema di convenzione che verrà sottoscritto fra il presidente della Giunta, in qualità di commissario di governo per il dissesto idrogeologico, e la Provincia di Savona per definire gli aspetti legati alla realizzazione dell’intervento: si prevede la formalizzazione della convenzione entro il mese di giugno per dare avvio immediatamente alle procedure di gara per aggiudicare i lavori entro luglio.