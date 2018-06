Finale Ligure. “Abbiamo iniziato i primi giorni di maggio ed oggi abbiamo quasi concluso un azione di restyling della parte di lungomare che dalla Finanza arriva ai cannoni. Sistemazione dei muretti, nuova tinteggiatura, sistemazione di ciottoli e piastrelle rotte o mancanti. Lastre sostituite laddove fosse necessario, copertura di spazi vuoti con porfido o bedonia, sostituzione delle luci segnapasso, nuove palme ed alberature”. Così l’assessore ai lavori pubblici di Finale Ligure, Andrea Guzzi, evidenzia gli interventi che da quasi due mesi stanno interessando la passeggiata finalese.

“Con il prezioso aiuto del collega consigliere Fabrizio Lena, delegato alle manutenzioni e all’arredo urbano, si è cercato di arrivare preparati alla stagione estiva in termini di decoro urbano da tempo assente in questa parte di lungomare. Son state risistemate le due fontane da anni danneggiate, da oggi avremo il supporto di un manutentore esterno che le seguirà e controllerà, e questo vorrà dire costanza e maggior attenzione al loro funzionamento. Nei prossimi giorni sostituiremo tutte le piastrelle della terza fontana presente sul viale, quella dal monumento al Marinaio, e finalmente tornerà ad essere una vera fontana. Ed oggi la sostituzione di tutti i cestini gettacarta 30 nuovi cestini dalla Finanza al porto. Una volontà precisa di uniformare tipologia ed estetica dei cestini della passeggiata ormai divenuti vecchi e vetusti (parliamo di un arredo risalente all’amministrazione Cervone), per utilizzare quelli recuperati in altre zone di Finale dove sono completamente assenti”.

Dopo la sostituzione dei lampioni del lungomare avvenuta lo scorso anno e la rigenerazione del verde avviata questa primavera, l’amministrazione Frascherelli ha puntato su arredo e manutenzione dell’esistente per dare un chiaro segnale ai turisti ormai giunti nella località rivierasca sempre più al centro dei flussi turistici nazionali ed internazionali. Guzzi e Lena concretizzano le indicazioni del primo cittadino Frascherelli e già pensano a Via Brunenghi che definiscono “il prossimo obiettivo delle necessarie manutenzioni cittadine”.

“Quest’anno mai così tante risorse dedicate alle manutenzioni. Utilizzate per la recente riqualificazione di via Dante oltre che per le varie azioni puntuali avvenute sul molo di Varigotti, sulla massicciata ferroviaria, sulla passerella di San Donato e in molte altre zone”.