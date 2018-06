Finale, Loanesi, Ceriale e Celle Ligure alle prese con la campagna di rafforzamento

Savona. Il Ceriale del nuovo direttore sportivo, Marco Degola, che sta lavorando sui giovani da inserire in prima squadra, ha annunciato di aver confermato, per la felicità di mister Enrico Sardo, i seguenti giocatori: Balbo, Bellinghieri, Donà, Fantoni, Gervasi, Illiano, Michero e Setti.

La Loanesi del presidente Ugo Piave si è aggiudicata il bando per la gestione del campo sportivo “Ellena”, (dove, in futuro, è in programma l’installazione di un campo in erba sintetica).

Il presidente, dopo aver riaffidato il timone della guida tecnica a mister Flavio Ferraro, ha allacciato i contatti con la Sampdoria, per aderire al progetto Next Generation, mentre, a livello tecnico, punta alla conferma di Oxhallari e Sfinjari.

Il Finale Ligure di mister Caverzan sta per riabbracciare Luca Ferrara, il cui ritorno è molto gradito dalle parti di via Brunenghi.

Il Celle Ligure, neo matricola del campionato di Promozione, ha confermato il difensore Bonandin, ha lasciato libero l’attaccante Alessandro Bianchi e sta pensando all’esperto difensore Cesari.

Andrea Anselmo, ex laterale offensivo di Finale e Savona, ha raggiunto l’accordo con l’Arenzano.