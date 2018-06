Finale Ligure, tutti gli eventi estivi alla Fortezza di Castelfranco

Finale Ligure. E’ molto ricco e variegato il calendario di eventi e manifestazioni che, per tutta l’estate, troveranno spazio alla fortezza di Castelfranco a Finale Ligure.

Dopo diversi interventi di recupero, susseguitisi negli anni, e un utilizzo solo saltuario, dal dicembre 2017, la fortezza di Finale Ligure ha riaperto al pubblico grazie al progetto “La Fortezza Ritrovata” che prevede un’intensa programmazione culturale curata dall’Associazione Culturale E20. Un ricco programma che corre lungo l’intero anno e che vede alternarsi mostre, rassegne musicali, congressi, visite guidate alla Fortezza, laboratori didattici, eventi fieristici, incontri tematici, rassegne letterarie, teatro.

Oltre la prestigiosa rassegna teatrale, recentemente presentata di cui è in corso la campagna abbonamenti e che vedrà il primo spettacolo il prossimo 28 giugno, è stato predisposto un ricchissmo calendario estivo: nel periodo che va dal 28 giugno al 14 settembre sono previsti infatti complessimavente oltre 50 appuntamenti.

Il progetto culturale “La Fortezza Ritrovata”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, che è il maggior sostenitore, attraverso il bando “Luoghi della Cultura 2017”, ha il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Regione Liguria.

E’ stato predisposto un fitto calendario, che durante lungo tutto il periodo estivo offre visite guidate alla fortezza e al suo Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale (Cedmust) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi, oltre a laboratori didattici, animazione per i bambini e degustazioni a tema stroico, in collaborazione con il ristorante della fortezza.

La rassegna teatrale di “Teatro in Fortezza”, composta da 7 spettacoli più uno fuori cartellone, si svolge nel corso dei quattro mesi estivi: giugno, luglio, agosto e settembre e vede in scena compagnie liguri, piemontesi e romane. Primo appuntamento giovedì 28 giugno alle 21.30, con il divertente spettacolo “Io sono la Luna”, della Compagnia torinese Genovese Beltramo. E’ in corso in questi giorni la campagna abbonamenti che offre la possibilità di vedere tutti gli spettacoli in programma a condizioni vantaggiose.

Tutti il lunedì di luglio ed agosto, serate di proiezioni di audiovisivi sul patrimonio storico, ambientale e naturalistico del Finalese, ad ingresso libero, a cura di Carlo Lovisolo.

La nuova mostra fotografica di Carlo Lovisolo “La grande bellezza sul mare” è dedicata alla grande bellezza che si può cogliere osservando la Costa del Finalese, una ristretta area di confine tra terra e mare fotografata nelle diverse stagioni. La Forza del Mare, ii Paesaggi Naturali Costieri, gli Ultimi Eroici Gozzi e Pescatori, gli Antichi Borghi Marini sono i soggetti che compongono la mostra visitabile presso la Fortezza Castel Franco a Finale Ligure il prossimo Luglio dal 3 Luglio al 20 e dal 23 al 31 orario 21 / 23.

Oltre alla presentazione di libri, è prevista la realizzazione di un evento dal titolo “Sherazade: raccontami una storia” (a cura dell’associazione culturale Spia), manifestazione che consiste in 4 incontri, nel periodo estivo, in cui la letteratura verrà illustrata attraverso il racconto dei libri che ne hanno fatto la storia, soposandola con l’antica arte del racconto orale. Alcuni esempi: “La letteratura dei piccoli oggetti quotidiani. Da Natalia Ginzburg a Herta Müller”; “I grandi romanzi d’amore. Da Cime Tempestose a Dottor Zivago”; “Il Fantasy romantico e la fantascienza. Da Frankestein a Blade Runner”.

L’associazione Culturale E20, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure, organizza per i giorni del 3,4 e 5 agosto di quest’anno la prima edizione del “Finale Holistic Yoga Fest”, un evento nazionale dedicato alle discipline olistiche, che coinvolgerà operatori provenienti dall’Italia e dall’estero, offrendo un appuntamento annuale ricco di incontri, conferenze, lezioni e trattamenti. Il programma della manifestazione includerà conferenze, spazi e stand espositivi, lezioni personali e collettive di Yoga, meditazione, nutrizione, tai chi, tantra per la coppia, bioenergetica, biodanza, trattamenti di shiatsu, reiki, craniosacrale, stone healing ed altre discipline olistiche.

“Cinquant’anni di magnifici fallimenti” è il provocatorio titolo di un esclusivo appuntamento con il noto fotografo italiano Oliviero Toscani, a cura della Libreria Centofiori di Finale Ligure. Ingresso libero.

“Depositi. Immagini dai musei italiani” è una mostra sullo straordinario lavoro fotografico condotto da Marco Lanza nei depositi delle istituzioni museali italiane, già esposta con enorme successo in molte città tra cui Firenze, Bologna, Milano e Budapest e che, grazie alla qualità estetica delle immagini, riporta in vita eccezionali reperti e testimonianze della vicenda culturale comune, spesso nascosti al pubblico. Dal 7 al 31 agosto.

Ritorna “Castelfranco Classica”, rassegna di musica classica che, sotto la direzione artistica di Elena Buttiero, si svolgerà alla fine di agosto nella sala concerti della fortezza.

“Castelrock” è la manifestazione dedicata alla muisica rock emergente che è giunta alla sesta edizione, conquistandosi una certa notorietà nell’ambito della musica emergente nazionale.

Le scorse edizioni si sono svolte con grande successo, sempre alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, coinvolgendo moltissime persone, pubblico (ad ingresso libero) e musicisti. L’Associazione Culturale E20 ha coinvolto numerosi musicisti e band del territorio, oltre a coinvolgere altre organizzazioni che si occuoano di musica originale dal vivo, come la “Carovana dei Festival”, la “Rete dei Festival” ed il “MEI” che hanno garantito una risonanza nazionale all’evento e che hanno a loro volta coinvolto alcuni artisti provenienti da importanti realtà del nord Italia. Decine di concerti, e centinaia di musicisti coinvolti, con l’esibizione, tra gli altri, di artisti di fama internazionale.

Quest’anno ospiti di eccezione la band dei Rezophonic, progetto musicale che raccoglie molti importanti musicisti della scena rock italiana, fondato da Mario Riso, batterista rock nonché cofondatore dell’emittente satellitare Rock TV, che si basa sulla realizzazione di dischi in cui i brani scritti da Mario vengono interpretati da artisti italiani, i cui ricavati sono devoluti all’African Medical and Research Foundation (Amref) per un progetto idrico nella regione dai Kajiado tra Kenya e Tanzania, e che ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Pubblicità e Progresso.

Venerdì 7 e sabato 8 settembre iniziativa culturale nazionale sul tema dell’accessibilità. Due giornate di incontri, conferenze e spettacoli, con la collaborazione e con il patrocinio di Fondazione Telethon, Bandiera Lilla, Equilibri (Festival della città di Avola – SI), Centro Clinico Nemo, Uildm Onlus ed altre associazioni, enti pubblici e privati.