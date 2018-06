Fabbriche Aperte, a Cairo la premiazione di 16 vincitori dell’undicesima edizione

Cairo Montenotte. Si è celebrata presso il Teatro di Città di Cairo Montenotte, la seconda cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione di “Fabbriche Aperte” alla presenza del sindaco Paolo Lambertini, di Giuseppe Scarrone (dirigente della sede territoriale di Savona di Alfa Liguria) e di Luciano Pasquale (presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, La Spezia e Savona).

E’ stato un momento di condivisione finale del lavoro svolto con la premiazione dei vincitori del gioco “Alla conquista di una menta scientifica” e con la proiezione del “TG Fabbriche Aperte”: quest’ultimo applauditissimo dagli studenti che hanno raccontato come veri e propri reporter le visite fatte nelle aziende con immagini, interviste e fotografie.

“Fabbriche Aperte”, progetto voluto dall’Unione Industriali di Savona e realizzato con il sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato realizzata grazie al supporto della Regione Liguria nell’ambito del progetto di orientamento “Orientiamoci al Futuro” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal Fse e realizzata da Alfa, Agenzia Regionale per il Lavoro, Formazione e l’Accreditamento.

Ideata da Strategica Community nel format originale di gioco più TG realizzato dagli studenti, l’iniziativa si è avvalsa anche del supporto operativo dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Sono state 41 le classi partecipanti da 15 Istituti Comprensivi del comprensorio di Savona, ponente e Val Bormida: Savona I, Savona II, Savona IV, Albisole, Albenga I, Cairo Montenotte, Carcare, Finale Ligure, Millesimo, Quiliano, Spotorno, Vado Ligure, Val Varatella, Varazze-Celle, Centro Scolastico Diocesano Albenga.

Sono state 20 le aziende visitate: ADR La Sassellese, APM Terminals, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Bitron, Bombardier Transportation Italy, Cabur, Continental Brakes Italy, Esso Italiana, Infineum Italia, Loano 2 Village, Matrunita Mediterranea, Noberasco, Piaggio Aero Industries, Reefer Terminal, Schneider Electric, Tirreno Power, TPL Linea, Trench Italia, Trenitalia e Verallia Italia.

Come ogni anno nel corso della cerimonia sono stati premiati gli studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe, “Alla conquista di una mente scientifica”, articolato in due fasi di gioco quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte in abbinamento ad un articolo giornalistico sulla visita effettuata.

Ecco i 16 vincitori premiati dalle aziende a Cairo il 5 giugno

1 – Federica Alessandra Naso (Istituto Comprensivo Albenga I) premiata da Laura Vitali – Responsabile Risorse Umane NOBERASCO

2 – Lisa Montagna (Istituto Comprensivo Albenga I) premiata da Laura Vitali – Responsabile Risorse Umane NOBERASCO

3 – Clelia Giordano (Istituto Comprensivo Cairo Montenotte) premiata da Alessandro Berta – Direttore dell’Unione Industriali di Savona

4 – Eleonora Balcon (Istituto Comprensivo Cairo Montenotte) premiata da Alessandro Berta – Direttore dell’Unione Industriali di Savona

5 – Chiara Grenno (Istituto Comprensivo Cairo Montenotte – Dego) premiata da Antonella Satragno – Business Controller & Administration

6 – Giulia Chiarlone – (Istituto Comprensivo Cairo Montenotte – Dego) premiata da Antonella Satragno – Business Controller & Administration

7 – Erika Ghiso (Istituto Comprensivo Carcare) premiata da Roberto Gnemmi – Direttore stabilimento CONTINENTAL BRAKES

8 – Leonardo Paglieri (Istituto Comprensivo Carcare) premiato da Roberto Gnemmi – Direttore stabilimento CONTINENTAL BRAKES

9 – Giorgia Bacino (Istituto Comprensivo Millesimo) premiata da Chiara Corti – Direzione Relazioni Esterne TIRRENO POWER

10 – Camilla Franco (Istituto Comprensivo Millesimo) premiata da Chiara Corti – Direzione Relazioni Esterne TIRRENO POWER

11 – Giulia Bergero (Istituto Comprensivo Millesimo – Cengio) premiata da Roberto Ruggeri – Dirigente dell’Unione Industriali di Savona

12 – Roberto Seccafen (Istituto Comprensivo Millesimo) premiato da Roberto Ruggeri – Dirigente dell’Unione Industriali di Savona

13 – Elidiona Terziu (Istituto Comprensivo Savona I) premiata da Gianni Gualco – Direttore vendite ADR LA SASSELLESE

14 – Giorgia Giribaldi (Istituto Comprensivo Savona I) premiata da Gianni Gualco – Direttore vendite ADR LA SASSELLESE

15 – Giada Prato (Istituto Comprensivo Val Varatella) premiata da Stefania Caroti – Assistente di Direzione Stabilimenti di Dego e Carcare VERALLIA ITALIA

16 – Matteo Delprino (Istituto Comprensivo Val Varatella) premiato da Stefania Caroti – Assistente di Direzione Stabilimenti di Dego e Carcare VERALLIA ITALIA