Ex statale Albisola-Stella-Sassello, Giampedrone: “Per manutenzione attendere il passaggio ad Anas”

Sassello. L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato oggi che la ex SS 334 tornerà di competenza statale entro fine luglio e ha rilevato che la Regione non può intervenire nella manutenzione ordinaria delle strade che restano di competenza provinciale. “Comprendendo la difficile situazione di molte strade provinciali, Giampedrone ha auspicato che il governo apra una seconda tranche per passare altre strade provinciali sotto la competenza di ANAS, risolvendo così i problemi di manutenzione esistenti” ha detto l’assessore regionale in Consiglio regionale.

Le dichiarazioni di Giampedrone sono arrivate in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere pentastellato Andrea Melis, che già aveva sollevato il caso del collegamento viario.

Andrea Melis, infatti, con un’interrogazione, sottoscritta dall’intero gruppo, ha chiesto alla giunta di assegnare risorse regionali alla manutenzione delle strade provinciali in fase di riclassificazione, in base alla convenzione approvata con ANAS, e di chiedere alla stessa ANAS di risolvere i problemi della pavimentazione della rete stradale, che è oggetto di riclassificazione in “strade di interesse nazionale”, in particolare, della ex SS 334 Albisola – Stella – Sassello.

Tuttavia, a seguito della risposta dell’assessore Giampedrone bisognerà attendere un intervento diretto di Anas.