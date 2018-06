Dama: formata la squadra ligure. Quotati bene i savonesi

Savona. Si è conclusa la fase regionale ligure del Trofeo CONI 2018 per la dama. A differenza delle passate edizioni, in cui si selezionava una squadra in rappresentanza di una società sportiva, quest’anno la rappresentativa è stata selezionata su base regionale. Quattro società della Liguria hanno mandato i loro giovani rappresentanti alla fase di selezione che si è disputata a Savona nella sede del Circolo damistico savonese, presso la S.M.S. Leginese.

Sono stati previsti due distinti tornei di selezione, uno per la dama italiana (64 caselle) e uno per la dama internazionale (100 caselle). I due migliori di ciascun torneo faranno parte della squadra che andrà a Rimini, a disputare la finale nazionale dal 20 al 23 settembre.

La provincia di Savona ha fatto la parte del leone, qualificando tre ragazzi dell’A.S.D. Dama Varazze e uno dell’A.S.D. Circolo damistico savonese. I circoli di Genova e di La Spezia, pur mostrando notevoli miglioramenti, non sono riusciti ad inserirsi nella lotta per il vertice della classifica.

Nel girone della dama italiana vince a punteggio pieno Alessandro Spica, di Varazze, che stacca di ben quattro punti un terzetto, su cui la spunta per spareggio tecnico Lorenzo Landolfa, davanti a Luca Arado, entrambi di Varazze, e a Simone Giunta, di Savona.

Nella dama internazionale vince a punteggio pieno Matteo Fortunato, di Varazze, con due punti di distacco su Mattia Pitzalis, di Savona, e Nicolò Turone, di Varazze, penalizzato dallo spareggio tecnico.

La squadra ligure risulta così composta per la dama italiana da Alessandro Spica e Lorenzo Landolfa, per la dama internazionale da Matteo Fortunato e Mattia Pitzalis.

La rappresentanza ligure è di alto livello tecnico, considerando che Mattia Pitzalis è il campione italiano in carica dei minicadetti di dama internazionale mentre Matteo Fortunato è il campione italiano uscente, nonché campione italiano nella specialità lampo. Ma anche nella dama a 64 caselle i ragazzi sono molto quotati, per cui ci sono concrete speranze di un buon risultato anche a Rimini.