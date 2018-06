Cairo Montenotte. Grande novità per la Scuola tecnica marcata ASD Cairese 1919. Nella giornata di giovedì 7 giugno, con grande orgoglio per la società gialloblù, verrà al Cesare Brin a trovare i giovani calciatori Giancarlo Volontieri, allenatore milanese, impegnato negli ultimi 16 anni nei settori tecnici del Milan e dell’Atalanta, in cui è stato alla guida di campioni, come Patrick Cutrone e Manuel Locatelli. Oggi è responsabile tecnico dello Joma Camp, che nell’ultima settimana di giugno e la prima di luglio si terrà ad Alassio, unica tappa prevista per la Liguria.

“La promessa di venire a trascorrere una giornata sulle splendide strutture sportive cairesi nasce l’estate scorsa quando, in occasione del Milan Camp di Alassio, vi è stata un’ottima collaborazione con i dirigenti e tecnici gialloblù, collaborazione che mi auguro possa continuare anche quest’anno” commenta Volontieri.

E quale occasione migliore, se non la seduta di allenamento della Scuola tecnica presieduta da Ivano Ceppi e dal suo staff di otto mister? Iniziativa che negli ultimi mesi ha coinvolto i giovani calciatori tutti i lunedì in sezioni di lavoro basate sulla tecnica di base, le capacità coordinative, il dominio della palla, le finte e il dribbling. Ad impreziosire la seduta, questo giovedì anche la collaborazione di Giancarlo Volontieri che lavorerà con i partecipanti mettendo a disposizione la propria esperienza maturata in 20 anni in settori giovanili professionisti.

L’appuntamento è fissato al Cesare Brin alle ore 17; l’inizio dell’allenamento è previsto alle 17,30. La seduta è gratuita ed aperta a tutti i giovani calciatori delle leve 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 anche non tesserati per l’Asd Cairese 1919.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro le ore 12 di mercoledì 6 giugno chiamando il numero 3343879777 (Franz) oppure il 3477933934 (Diego).