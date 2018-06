Controlli straordinari dei carabinieri ad Albenga, arrestati uno spacciatore e due ladri di vestiti

Albenga. Nell’ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione dei reati nelle “aree degradate” disposta dal Ministero dell’Interno su tutto il territorio nazionale, i carabinieri della stazione di Pietra Ligure hanno arrestato un cittadino albanese di 49 anni, residente a Carcare.

L’uomo, pregiudicato e già arrestato dai carabinieri pietresi nel 2016, ha subito tentato di evitare il controllo della pattuglia dell’Arma. Quando si è visto alle strette ha persino tentato di colpire e spintonare i militari, che però erano in superiorità numerica e ben posizionati e lo hanno subito atterrato ed immobilizzato. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e quasi 300 euro ritenuti dai carabinieri il guadagno dell’attività di spaccio evidentemente interrotta dall’improvviso blitz dei militari. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. Per il pusher questa mattina processo per direttissima con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Stessa sorte è capitata a due ladri in azione all’Ipercoop”del Centro Commerciale “Le Serre” di Albenga. Qui i militari sono intervenuti in seguito a una chiamata del personale di vigilanza relativa a una coppia di ladri, una donna russa ed il compagno marocchino, ben noti per reati precedenti. Ieri sera sono stati bloccati, perquisiti e infine arrestati per furto di capi di abbigliamento trafugati dal supermercato e nascosti sotto i loro vestiti. Circa 200 euro il valore complessivo dei capi recuperati e restituiti alla direzione del supermercato. Anche questi due malintenzionati risponderanno di furto aggravato stamattina davanti al Tribunale di Savona dopo una notte passata nelle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Albenga.

La frequenza di controlli dell’Arma resta pertanto altissima. In totale sono state 121 le persone controllate, con decine di fermi per identificazione ed il sequestro di numerose dosi di stupefacente. Un bilancio complessivo sarà diffuso nei prossimi giorni.