Cie ad Albenga, Pd sul piede di guerra: “Convocheremo una assemblea pubblica”

Albenga. La segreteria provinciale del partito Democratico e il circolo Pd di Albenga all’attacco del centrodestra ingauno e ligure sulla vicenda del Cie (centri di identificazione ed espulsione) ad Albenga. Dopo la dura presa di posizione dell’On. Franco Vazio ecco le parole del segretario provinciale Giacomo Vigliercio e del segretario del circolo Pd albenganese Gianna Benedetti: “Il centrodestra ad Albenga non dice nulla, un silenzio assordante da parte di Forza Italia e Lega Nord, prima sulla sanità e ora anche sulla vicenda del Cie”.

“Oltre al silenzio imbarazzante di Ciangherotti e Porro, anche i neo parlamentari Foscolo e Ripamonti si sono già dimenticati del ponente savonese?” si chiedono ironicamente il segretario provinciale Vigliercio e il segretario comunale Benedetti. [LEGGI]

“Ribadiamo che grazie a Minniti e Vazio sono diminuiti i flussi e sono aumentati i poteri ai sindaci in tema sicurezza, senza contare che era già stata esclusa la possibilità di realizzare un Cie ad Albenga. Il centrodestra, invece, vuole portare tutti gli immigrati della Liguria ad Albenga, creando una bomba sociale che avrà gravissime ripercussioni non solo sulla cittadina albenganese ma anche sui comuni limitrofi e in tutto il ponente savonese, un territorio turistico”.

“Con noi meno immigrazione e più sicurezza… Con loro si cambia? Speriamo di no!!!. Dopo la vicenda della sanità, sembra proprio che il centrodestra voglia punire questo territorio, ora con un Cie e domani chissà cos’altro dovremo aspettarci…”.

E il Pd provinciale e albenganese annuncia dura battaglia: “Convocheremo subito un’assemblea pubblica per respingere questa scelta pazza ed irresponsabile” concludono Vigliercio e Benedetti.