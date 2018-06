Ceriale 2018, il Meetup precisa: “Confronto pubblico strumentalizzato, noi ci saremo…”

Ceriale. Il Meetup Ceriale in Movimento precisa sul confronto pubblico tra i candidati sindaci previsto per questa sera al Pub Nerea alle ore 20 e 30, un dibattito al centro di numerose polemiche e schermaglie da campagna elettorale, con la defezione annunciata del candidato sindaco Luigi Romano e con l’annuncio di venerdì della non presenza di Arturo Moreno; solo Nicolangelo D’Acunto ha accettato il confronto.

“Non accettiamo che l’evento venga continuamente strumentalizzato per attacchi tra i vari candidati” sottolinea il Meetup cerialese, che ha organizzato il dibattito mettendo al centro alcuni punti programmatici per il futuro della cittadina cerialese.

“L’evento ha come unico scopo di permettere ai cittadini di avere un confronto schietto con i candidati sindaci che vorranno partecipare e viceversa. Se qualcuno dei candidati sindaci vuole rivolgersi a simpatizzanti, attivisti ed elettori del M5S oltre che a tutti i cittadini ed elettori cerialesi che la smetta di farlo da dietro a facili comunicati su testate giornalistiche, ma che lo faccia di persona questa sera al Pub Nerea alle 20:30”.

“Noi ci saremo e loro? Absens heres non erit” conclude il Meetup cerialese.