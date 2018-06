Carta Rei, dall’Ugl i consigli per fare domanda

Savona. “Grazie alle nuove normative dal primo giugno 2018 si potrà fare domanda per la carta Rei. La carta Rei permette ai cittadini con determinati requisiti di poter avere da 190 euro a 485 euro al mese cercando così di dare un vantaggio alle famiglie in difficoltà economica”. A spiegarlo è Simona Saccone Tinelli, responsabile regionale delle politiche sociali dell’Ugl (Unione Generale del Lavoro).

“UGL come sindacato è vicino ai problemi del Popolo e ai cittadini. Diffondiamo questo comunicato per far sì che le persone possano già avere un’idea di che cosa andare a richiedere e in che modo poterlo richiedere. I requisiti per poter accedere alla carta Rei sono: avere un reddito Isee non superiore ai 6000 euro; avere il valore ISRE ( indicatore situazione reddituale) fino a 20000 euro ( esclusa la casa di abitazione); avere un patrimonio immobiliare non superiore ai 6000 euro per un single a cui si aggiungono 2000 euro per ogni componente del nucleo familiare fino a un massimo di 10000 euro. La cosa importante di questa nuova normativa è che è stato eliminato ogni requisito familiare” spiega Saccone.

“Il consiglio che viene dato come UGL politiche sociali regione Liguria è di presentarsi il primo luglio ai vari sportelli dei comuni provvisti di documentazione atti a a giustificare la vostra richiesta. Se i requisiti ci sono avrete la possibilità di avere questi aiuti economici per far fronte alle spese alle quali non potete arrivare. Come sindacato legato al centro-destra siamo molto soddisfatti di questa modifica che sicuramente permetterà a un più ampio raggio di persone di poter accedere a dei fondi in un momento di grande crisi economica. Una crisi economica che ha portato la chiusura di fabbriche, aziende, piccole e medie imprese di locale artigianali e di negozi, nel frattempo che aspettiamo una ripresa economica forte e veloce siamo vicini ai cittadini e ai lavoratori e ai loro problemi in qualunque loro bisogno” conclude il responsabile regionale delle politiche sociali dell’Ugl.