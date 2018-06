Carisa Rari Nantes Savona all’HaBaWaBa Plus 2018

Savona. Da domenica 24 giugno la formazione Under 13 della Carisa Rari Nantes Savona parteciperà all’HaBaWaBa Plus 2018, il festival internazionale giovanile di pallanuoto riservato alla categoria Under 13, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, in Friuli, fino a sabato 30 giugno.

Alla manifestazione parteciperanno complessivamente 49 squadre (40 maschili e 9 femminili) provenienti da tre continenti, Europa, America ed Africa, e ben dieci differenti nazioni: Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria e, naturalmente, Italia.

Creato nel 2016, l’HaBaWaBa Plus è cresciuto in maniera esponenziale e quest’anno, per la prima, volta anche la Rari Nantes Savona ha deciso di partecipare.

Questa la composizione della squadra biancorossa: Luca Di Piano, Nicolò Franzoni, Samuele Giordano, Francesco Grillo Noberasco, Lorenzo Mantovani, Lorenzo Passalacqua, Alessandro Polidoro Baglione, Andrea Turazzini, Francesco Rutili, Filippo Vivaldo. Allenatore: Marcello Polidoro. Accompagnatore: Francesco Giordano.