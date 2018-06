Pietra Ligure. Fa ancora discutere il caso di via Montale e via De Amicis sollevato da IVG.it anche in relazione ad una precedente mozione discussa e approvata in Consiglio comunale. La protesta portata avanti da alcuni condomini della complessiva zona pietrese non è stata però digerita da altri, che hanno rispedito al mittente le accuse di possibili “furbizie” per gli stalli e i parcheggi riservati, con tanto di cartelli e linee gialle.

In particolare sono gli abitanti del civico 52 a rispondere per le rime: “Non sappiamo la situazione di tutta la via o quella di via De Amicis, possiamo solo affermare che per quello che riguarda il nostro condominio tutto è in regola e a posto: come è stato poi evidenziato a seguito della polemica nata in Consiglio comunale, per i proprietari degli alloggi l’acquisto originario dell’appartamento prevedeva una servitù di parcheggio” affermano.

“Le unità immobiliari ubicate al civico 52 di Via Montale sono state acquistate con la cosiddetta servitù di parcheggio e sosta e che, purtroppo, la situazione edilizia / ambientale del comprensorio è molto peggiorata per cause o scelte tecnico-politiche errate non dipendenti dalla volontà degli acquirenti delle stesse unità immobiliari. Il condominio “Cavalluccio Marino civ. 52” non ha commesso alcun abuso nella posa della segnaletica orizzontale ad indicare “riservato”, per la presenza della più volte citata servitù di parcheggio e sosta, di fatto nota all’amministrazione comunale, ed avendone comunque preventivamente concordato la posa” precisano.

“Nella stagione estiva, o in occasione di festività/ponti, si rilevava sempre il parcheggio selvaggio di veicoli (anche grossi furgoni e camper contro le finestre), anche sui marciapiedi privati recentemente rifatti a cura e spese del condominio, senza alcun intervento repressivo da parte della polizia locale e con la necessità, per i residenti, di cercare parcheggi in altre parti della città, nonostante la servitù di parcheggio e sosta a proprio favore di fatto soppressa dal Comune. Di conseguenza, il condominio si è visto costretto a mettere un pò di ordine cercando di migliorare, per quanto possibile, una situazione priva di idonea regolamentazione comunale anche per motivi di sicurezza qualora fosse necessario l’intervento di mezzi di soccorso” aggiungono ancora.

“In relazione a quanto esposto crediamo che anche il paragone con il caso di via Privata Grotta sia davvero eccessivo e fuori luogo per il nostro caso. Ricordiamo inoltre che con la cessione al Comune delle aree da parte dell’impresa proprietaria era stato indicato, e gli atti parlano, che non sarebbero stati intaccati i diritti dei condomini: si sta parlando di non oltre due posti auto per palazzo”.

“Nessuno de condomini della zona a lato ponente di via Montale ha mai posto in essere comportamenti illeciti, né tanto meno ha confidato negli scarsi controlli dell’amministrazione pubblica. Anzi, l’amministrazione nella persona del consigliere comunale Mario Carrara, all’epoca del passaggio di proprietà delle arre assessore comunale, era stata informata con precisione dell’anomala presenza di diritti reali, che non possono certo essere messi in discussione da una mozione del Consiglio comunale” sottolineano ancora i condomini, che vogliono evidenziare di agire solo per tutelare i propri interessi. “E’ giusto ricordare che l’amministrazione comunale pietrese era a conoscenza della situazione fin dal 2007”.

“Se il Consiglio Comune ritenesse, in futuro, come auspica il consigliere Carrara, di provvedere ad “espropri proletari” su decine di diritti reali, occorrerà giustificare l’interesse pubblico di uno o due posti auto ricavabili dietro ai palazzi, a fronte delle decine di posti auto pubblici già esistenti, e sempre considerando gli inevitabili costi di un’azione legale” concludono.