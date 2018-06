Calice Ligure: pedoni, ciclisti e vigili, i bambini a lezione di codice della strada

Calice Ligure. I bambini vestiranno i panni di ciclisti, pedoni e vigili per apprendere meglio le norme di sicurezza da rispettare sulla strada. E’ l’iniziativa messa in campo a Calice Ligure in programma venerdì 8 giugno, dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30, per le vie del paese, con arrivo in piazza Cesio.

La giornata di educazione stradale, promossa dall’amministrazione comunale, coinvolgerà gli alunni della scuola primaria e vedrà la piazza del paese riservata ai bambini della scuola primaria: i giovani alunni, grazie ai consigli della Polizia Municipale e dell’Asd Calice bike, potranno girare in bici e a piedi, apprendendo le regole del codice della strada.

Nell’iniziativa saranno coinvolte la locale squadra AIB e la Croce Bianca di Calice Ligure, mentre la Cooperativa di consumo e la panetteria Monica e Silvano offriranno la focaccia ai bambini partecipanti. L’evento sarà realizzato grazie agli sponsor Noberasco e Decathlon, oltre al contributo della pizzeria-bar “Piccolo Principe” e del “Caffè Des Amis”.