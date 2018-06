Cairese: ritorna Realini, riconfermati Saviozzi, Piana e Canaparo

Cairo Montenotte. Continua il lavoro del direttore sportivo Matteo Giribone che, dopo le numerose conferme dei giorni scorsi, oggi ha ufficializzato altri importanti colpi.

Rimane in gialloblù il bomber locale Francesco Saviozzi (nella foto), leva 1994, che in coppia con Alessi la scorsa stagione si è rivelato una vera macchina da gol, realizzandone ben 22.

Un altro giocatore fondamentale riconfermato è Matteo Piana, che vestirà per la seconda stagione consecutiva la maglia valbormidese come braccio destro del centrocampo di capitan Spozio. Buone nuove anche per Luca Canaparo che, nonostante la giovane età (leva 1997), è ormai da diversi anni una punta di diamante della rosa gialloblù.

Ritorno tra le mura cairesi, invece, per l’attaccante classe 1998 Luca Realini, il quale dopo la parentesi dello scorso anno al Pallare e le ottime prestazioni in campo, tornerà a vestire i colori gialloblù alla guida di mister Solari.