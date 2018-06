Albenga. “La fionda è … ministeriale. Non è certo sfuggita la coincidenza: Giulia Bongiorno due mesi dopo avere ricevuto ad Albenga dalle mani di Antonio Ricci il premio Fionda di legno 2018, insieme a Michelle Hunziker, è stata nominata pochi giorni fa Ministro della Pubblica Amministrazione”. Così i Fieui di Caruggi commentano la nomina nel nuovo Governo dell’ultima vincitrice del premio ingauno.

Ovviamente felici i fieui di caruggi, ideatori dell’evento, che si congratulano con il neo-ministro: “Pare davvero che la fionda porti fortuna. Speriamo che Giulia Bongiorno – che in occasione della consegna del significativo riconoscimento abbiamo conosciuto come donna impegnata e concreta – usi la fionda contro i giusti bersagli, che sicuramente non mancano”.

“Le rivolgiamo il nostro augurio perché prosegua la battaglia in difesa delle donne e dia vita a provvedimenti in favore del nostro amato Paese. La fionda dunque … fuori dal Palio, ma dentro al Governo!” concludono i Fieui di Caruggi.