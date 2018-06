Boissano, in piazza Govi un torneo di scacchi per bambini

Boissano. Sabato sera, a partire dalle ore 20, in piazza Govi a Boissano si terrà un Torneo di Scacchi per bambini e di Scala 40 per i grandi (iscrizioni presso il Bar “da Gabri” telefono 3333218434).

“In una società e in un tempo in cui, purtroppo, sempre più spesso il “gioco” viene associato alla patologia dell’azzardo, in controtendenza e con impegno la Proloco e il Comune di Boissano propongono una serata di pura e semplice ludicità. Il Gioco come momento di aggregazione, interazione e divertimento” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

“Giocare è un bisogno primario del bambino e contribuisce significativamente e fin dalla più tenera età al suo percorso formativo. Il Gioco degli Scacchi, in particolare, accompagna i giovanissimi scacchisti verso il raggiungimento di tutta una serie di piccoli ma fondamentali obiettivi, lo sviluppo del pensiero logico, della personalità e del comportamento sociale. Quanto agli adulti…dobbiamo aver cura del bambino che è in noi e, per dirla con Eraclito: ‘L’uomo è tanto più vicino a se stesso quanto più raggiunge la serietà e l’impegno che un bimbo mette nel gioco’” concludono gli organizzatori dell’evento che invitano tutti a partecipare alla serata in cui sono previsti premi per tutti.