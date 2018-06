Ceriale. Termina nel migliore dei modi la stagione degli Under 15 del Basket Ceriale, che bissando il successo dell’andata con Canaletto fa sua la finale regionale riservata alla categoria 2003/2004 per il secondo anno di fila.

Le due squadre hanno dato vita ad una serie finale decisamente combattuta, con due partite simili per intensità e per equilibrio, ma che ha visto prevalere i giovani cerialesi sia all’andata in trasferta che nel ritorno casalingo giocato in una palestra gremita.

Foto 3 di 5









Se all’andata Ceriale aveva vinto di 4 punti, al ritorno i padroni di casa hanno avuto la meglio per sole 6 lunghezze, dopo una partita dove pressing difensivo e ritmi alti hanno segnato tutti e quattro i quarti di gioco.

Questo il tabellino del Ceriale, vittorioso per 77-71: Giuliano 13, Caprioglio 19, Cerrato 19, Parodi 10, Incardona 2, Basso 4, Falco, Minetto 2, Andreella 2, Oliveri, Magaletti 6; all. Romano, ass. Giordano.

Pensando anche al campionato Under 16 giocato quasi interamente sottoleva, non si può che elogiare i ragazzi cerialesi, autori di una stagione impegnativa, ma affrontata con passione e divertimento.

Le parole di coach Pietro Romano al termine della gara sottolineano proprio questo aspetto: “Stagione decisamente importante per la nostra società, addirittura penso difficile da ripetere visto che oltre alla vittoria in Under 15 i ragazzi si sono fermati solamente in semifinale anche nel campionato Under 16, cedendo soltanto nei confronti di My Basket poi campione regionale. Ci tenevo a ringraziare Domenico Giordano, da sempre più che un semplice vice, Marco Giuliano per la sua importante attività di organizzatore e dirigente e Angelo Porro che ha cresciuto i ragazzi fino allo scorso anno. Grande merito ai ragazzi anche fuori dal campo, gruppo fortemente amalgamato e appassionato di questo sport”.