Atletica leggera: a Celle e Boissano il campionato italiano Uisp

Celle Ligure. È in arrivo la 64ª edizione del campionato italiano Uisp di atletica leggera su pista, sia individuale che di società.

Questa edizione, per l’organizzazione della delegazione Uisp di Genova, con il supporto di Centro Atletica Celle Ligure, Athle Team Genova ed Atletica Arcobaleno Savona e con il patrocinio dei Comuni di Celle Ligure, Varazze e Boissano, si svolgerà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 giugno presso il centro sportivo “Giuseppe Olmo/Pino Ferro” di Celle Ligure.

La sessione riferita ai lanci lunghi (giavellotto e disco) avrà luogo domenica in mattinata presso l’impianto sportivo intercomunale di Boissano, a conferma di una importante sinergia logistica che concretizzandosi riesce a portare in Liguria avvenimenti di questa portata.

Portata che si preannuncia sicuramente notevole: le prime cifre confermano la partecipazione di oltre seicento atleti provenienti dalle varie regioni italiane per oltre 1.200 presenze/gara, quindi con un ritorno positivo, per l’intero comprensorio savonese, anche nel contesto turistico-alberghiero.

A scendere in pista saranno tutte le categorie, dagli Esordienti ai Master: per gli adulti il programma prevede, fra le altre prove, le classiche distanze dei 100, 200, 400, 800 e 3000 metri, mentre i più giovani saranno impegnati in prove multiple (biathlon e triathlon).

