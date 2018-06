Arriva #proudofpria: videomapping e tradizioni per celebrare l’orgoglio pietrese

Pietra Ligure può vantare numerose e suggestive tradizioni che contribuiscono a rendere i pietresi fieri della propria terra e orgogliosi delle proprie radici: usanze molto antiche che si tramandano di padre in figlio e che contribuiscono a rafforzare lo spirito identitario che contraddistingue da sempre la città.

Quest’anno in occasione della Festa del Miracolo di San Nicolò, proclamata nel 1525, anno del miracolo con cui il Santo Patrono liberò la città (allora chiamata “La Pietra”) dal pericolo della peste, Pietra metterà “in vetrina” le proprie usanze secolari in una due giorni di eventi dedicati alla valorizzazione della propria cultura, con un’affascinante e spettacolare mix di tradizioni, arte e tecnologia, tra passato e futuro.

“Con #proudofpria vogliamo proseguire nel progetto di valorizzazione della cultura e delle tradizioni della nostra città, che guarda alle stesse non solo come qualcosa da proteggere e conservare ma anche come efficaci strumenti di promozione e sviluppo turistico del territorio” spiega l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado che prosegue: “Tradizione e innovazione saranno gli ingredienti di appuntamenti inusuali ed emozionanti dove le più moderne tecnologie sapranno non solo valorizzare la nostra Basilica, uno dei tesori più preziosi della città, ma sapranno anche contribuire a far conoscere le nostre peculiari ed affascinanti usanze tra i tanti turisti che animeranno il paese”.

Si inizia sabato 7 luglio dalle ore 21 con l’omaggio di Pietra Ligure alla sua Banda. Una storia lunga 500 anni per la gloriosa Società Filarmonica Guido Moretti 1518: con la grande sfilata per le vie cittadine di oltre 100 musicanti iniziano i festeggiamenti per il memorabile anniversario della nascita della banda più antica d’Italia. Al calar della luce, al passaggio della sfilata, uno scenografico videomapping architettonico in 3D renderà dinamica la facciata della Basilica di San Nicolò grazie ad un’animazione ad alto tasso spettacolare che porterà il pubblico ad intraprendere un emozionante viaggio tra la storia e le bellezze della città; il videomapping si pone l’obiettivo di creare un nuovo modo di valorizzare in chiave turistica la bellezza di siti storici e culturali attraverso una forma artistica che unisce design, arte visiva, ingegneria e nuove tecnologie.

Domenica 8 luglio torna la Festa del Miracolo di San Nicolò. A partire dalla mattina i maestri infioratori di Ranzi inizieranno a comporre davanti al sagrato della Basilica la celebre ‘Stella’ di fiori: un disegno circolare che crescerà, ora dopo ora, tra arte, petali e profumi, fino a raggiungere il suo massimo splendore dopo una giornata di lavoro minuzioso e spettacolare.

Culto, folclore, fatica, sudore: sono questi invece gli ingredienti che caratterizzano l’affascinante e suggestiva Processione che accompagna la statua del Santo Patrono per le vie cittadine. Decine di artistici crocefissi procederanno lentamente sorretti e tenuti in equilibrio dalle diverse Confraternite provenienti da tutta la Liguria: padrona di casa la storica ed instancabile Confraternita di Santa Caterina di Pietra Ligure. Ad accogliere l’arrivo della Processione, una delle più partecipate della Liguria, in piazza San Nicolò quest’anno sarà nuovamente uno scenografico videomapping architettonico in 3D che, con la presenza degli artistici crocifissi sulla piazza, creerà un’atmosfera unica.

Alle ore 23 il grande finale della due giorni di eventi. Tutti con gli occhi rivolti al cielo, l’appuntamento è con i tradizionali “Fuochi di San Nicolò”, uno degli spettacoli piro musicali più coinvolgenti della Riviera: venti minuti di intense emozioni tra suggestive colonne sonore e luci che si specchiano sul mare che lambisce il litorale della città.

Anche le attività commerciali parteciperanno alle iniziative con allestimenti a tema nelle vie e piazze cittadine e nelle vetrine dei negozi.

#proudofpria è organizzato dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Pietra Ligure in collaborazione con la Filarmonica Guido Moretti 1518, la Parrocchia di San Nicolò di Bari, la Confraternita di Santa Caterina, il Circolo Giovane Ranzi, Facciamo Centro, Pietra Levante e i Ristoratori Pietresi e della Val Maremola.