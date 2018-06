“Aprite i Porti!”, a Savona un presidio di protesta in piazza Mameli

Savona. “Aprite i porti!”. E’ questo lo slogan (chiaramente in antitesi con l’hashtag lanciato nelle ultime ore dal Ministro dell’interno Matteo Salvini) che oggi accompagnerà un presidio di protesta che si svolgerà in piazza Mameli, davanti al monumento ai caduti, alle 17,30, per protestare contro la chiusura dei porti “all’arrivo di vite umane che fuggono da conflitti e disperazione”.

Ad organizzare la manifestazione sono Anpi, Arci, Azione cattolica italiana, Legambiente, Libera e Rete della Conoscenza che spiegano: “La chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius e alla Sea Watch 3, annunciata dal ministro Salvini, è una soluzione inaccettabile. La Convenzione di Amburgo del 1979 e le altre norme internazionali sul soccorso marittimo, oltre che i fondamentali principi di solidarietà, impongono che le persone soccorse in mare debbano essere sbarcate nel primo ‘porto sicuro’ sia per prossimità geografica sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. L’Italia non può voltare le spalle, ogni migrante, tra cui tante donne e bambini indifesi, è prima di tutto una persona costretta a lasciare la propria terra, a causa di guerre, fame, siccità e disastri ambientali, per cercare la sopravvivenza altrove chiedendo accoglienza e asilo. Non si faccia l’imperdonabile errore di chiudersi nei confini della propria nazione, di alzare nuovi muri di odio e paura che non fanno bene al Paese e che aumentano ancora di più le disuguaglianze. Un appello rivolto non solo al Governo Italiano, ma esteso agli Stati dell’Unione Europea affinché l’orizzonte da traguardare non si limiti alla sola unità monetaria, ma riesca a posare lo sguardo lontano, riconoscendo i valori fondanti delle carte costituzionali delle singole nazioni improntate alla libertà e solidarietà. Per questo chiediamo al Governo che vengano riaperti immediatamente i porti italiani per accogliere le navi che soccorrono i migranti”.

“Per questi motivi invitiamo tutti i savonesi e le savonesi – singoli, associazioni, partiti – che si riconoscono nell’appello a ritrovarsi oggi – martedì 12 giugno – alle ore 17,30 in Piazza Mameli a Savona, per dire: Si aprano i porti all’arrivo di vite umane che fuggono dai conflitti, dalla miseria, dalla disperazione'” concludono Arcigay, Acli Savona, Anpi Savona, Arci Savona, Caritas Savona, Cgil Savona, Libera Savona e Migrantes Savona.