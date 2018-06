Appello per una gatta trovata a Legino: smarrita o abbandonata?

Savona. Una giovane e bella gatta rossa, trovata terrorizzata e in difficoltà in una via del quartiere savonese di Legino, è stata consegnata ai volontari della Protezione Animali.

“Malgrado le cure e l’affetto subito fornitigli, è ancora molto spaventata e si teme quindi che sia una gatta di casa abbandonata dal solito incivile in partenza per le vacanze; non si esclude però l’ipotesi che sia stata invece smarrita” spiegano i volontari dell’associazione animalista savonese.

L’Enpa diffonde quindi la fotografia della gatta nella speranza di ritrovare i padroni. “GLi interessati la possono vedere presso la sede di via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle19, telefono 019 824735; trascorsi alcuni giorni di attesa dell’eventuale proprietario, sarà a disposizione di chi vorrà adottarla” concludono i volontari della Protezione Animali Savonese.