Andora. Risolta la problematica viaria di Strada della Colletta. L’ asfaltatura della zona è terminata insieme al lungo disagio subito dai residenti che avevano difficoltà a percorre la strada particolarmente ripida e dissestata, mai asfalta malgrado la presenza di numerose abitazioni. La situazione era diventata ancor più impraticabile a causa di un cantiere abbandonato e mai portato a termine.

“Abbiamo contestato la situazione alla prima impresa affidataria dei lavori: siamo riusciti a rescindere il contratto e a rifinanziare l’intervento in somma urgenza perché la situazione comportava rischi per i residenti che percorrevano la strada quotidianamente. Inoltre, in caso di bisogno, le loro abitazioni erano meno velocemente raggiungibili dai mezzi di soccorso”, ha spiegato Paolo Rossi, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici.

Foto 2 di 2



“Siamo contenti di essere riusciti a risolvere la situazione, affidando ad una nuova ditta, malgrado il fatto che un Comune che si trovi a dover contestare opere mal fatte o non completate, sia soggetto a procedure burocratiche che hanno tempi lunghi e che non tengono conto delle esigenze quotidiane dei cittadini che vivono il disservizio. Ringrazio i cittadini che hanno sopportato con pazienza il disagio”.