Andora ospiterà il primo Miglio e mezzo miglio marino

Andora si sta preparando per ospitare la prima edizione del “Miglio e mezzo miglio marino Andorese” che si svolgerà sabato 16 giugno nella mattinata. Organizzato dal Circolo Nautico in collaborazione con l’Andora Race, prevede la competizione in acque libere e sarà aperta per le categorie Fin Master e Fitri, ma anche agli Amatori (previa presentazione della visita medica) e per i giovani fino a 250 partecipanti totali.

La partenza sarà dai Bagni Porto e verrano premiati i primi tre di ogni categoria. Dell’evento parla il vice presidente del Circolo Nautico Giovanni Bencivenga: “Siamo contenti di essere riusciti ad organizzare una gara che desideravamo ospitare da tempo per rispondere alle richieste degli appassionati di nuoto in acque libere – ha spiegato – Due i percorsi che partiranno dai Bagni Porto. Una prova di nuoto in mare, di 1852 metri, che si svolgerà nello splendido golfo di Andora e si svilupperà, in andata e ritorno, fino all’altezza della spiaggia dell’A.M.A. C’è anche l’itinerario del mezzo miglio, ovvero di 926 metri di lunghezza, che si svolge in parte parallelo al molo del porto. Invitiamo gli sportivi a partecipare per animare con entusiasmo questa prima edizione della competizione che auspichiamo abbia un luminoso futuro