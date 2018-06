Andora, iniziatato lo sfalcio delle zone del centro e delle frazioni

Andora. E’ partito l’intervento straordinario di sfalcio delle strade e delle aree verdi che per tutta l’estate, da giugno a settembre, andrà a potenziare i turni di routine già programmati dal Comune con mezzi propri, al fine di assicurare un’attenzione constante su tutto il territorio, dal centro alle frazioni.

Già avviati gli interventi nelle arterie principali, come via San Lazzaro, via Merula e via Colombo e, da questa mattina, ci sono operai al lavoro anche nelle borgate. Andoresi e turisti dovranno però porre attenzione ai divieti di sosta che saranno posizionati di giorno in giorno, con 48 ore di anticipo, nelle strade interessate dagli sfalci.

“L’assenza di auto parcheggiate permetterà una migliore pulizia dei marciapiedi dalle erbacce che sono cresciute velocemente a causa della pioggia – spiega Ilario Simonetta, consigliere delegato alla viabilità – Inoltre, sono state avviate piccole opere di abbellimento delle aree verdi anche con i fiori e con gli alberi provenienti dagli allestimenti realizzati ad Euroflora a Genova e Fior d’Albenga. Ringraziamo i commercianti e i cittadini che si sono resi disponibili ad annaffiare alcune nuove ciotole fiorite posizionate in piccoli spazi verdi lungo le vie ”.