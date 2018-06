Andora. Desiderio esaudito per i bambini delle scuole Elementari di Andora che volevano conoscere l’autore “Goccia dopo goccia”, una delle loro canzoni preferite che avevano scelto come titolo del loro spettacolo di fine anno scolastico. Franco Fasano, contattato dall’insegnate di musica Alberto Garassino, ha accettato l’invito del coro dei trecento bimbi andoresi, e lasciati gli impegni discografici milanesi, è stato ospite, insieme all’autore delle parole, Emilio Di Stefano, dello spettacolo che è andato in scena, ieri sera, con grande successo al parco delle Farfalle.

Accolto dai bimbi festanti e dal Sindaco Mauro Demichelis, il cantautore alassino, autore di grandi successi come “Ti lascerò”, “Io amo”, “Mi Manchi” o “Sporca poesia” e molte canzoni dello Zecchino d’oro e sigle televisive, ha apprezzato la bravura dei bambini, la loro spontaneità e ha raccontato la genesi del pezzo “Goccia dopo Goccia” che è stato poi cantato dai 300 bambini delle scuole andoresi.

Un momento emozionante nella messa in scena dello spettacolo, che ha proposto un alternarsi di canzoni e balletti ispirati al tema dell’acqua. Uno show allegro, curato dalle maestre Rosella Cristiani e Claudia Faedo, con la collaborazione delle insegnanti delle scuole elementari di Via Cavour e di Molino Nuovo di Andora, dei docenti esterni Alberto Garassino, Valentina Sloboda, Rosanna Baggetta, Giorgina Giraldi e Tony Bianco, che hanno animato i laboratori artistici, e dei genitori che hanno aiutato nell’allestimento del palco.

Nel corso della serata, si è svolta anche la consegna della Bandiera Verde FEE, prestigioso riconoscimento internazionale, conquistato dalle scuole andoresi per i progetti ambientali. Il vessillo è stato consegnato dai Referenti regionali FEE del programma Echo-scholl, Albina Nocca e Marina Dri, alle insegnati referenti dei progetti didattici, Gianna Fechino, Simona Bertolino e Stefania Marchiano, alla presenza del sindaco di Andora Mauro Demichelis, del Consigliere delegato alla Scuola, Daniele Martino e della dirigente scolastica Maria Teresa Nasi.

Fra gli ospiti anche il past Governatore dell’associazione Lions Club Andora Valle del Merula, dottor Carlo Calenda, che ha donato una bandiera tricolore e una copia della Costituzione a tutti bambini delle classi quinte di Andora.

Gli alunni delle scuole primarie, hanno consegnato a Giorgia Rizzonato, rappresentante di “Find the cure”, i fondi di una raccolta benefica organizzata nel corso della Festa ambientale per sostenere i progetti realizzati dall’associazione per portare l’acqua in alcuni villaggi dell’Africa.