Loano. Nuovo appuntamento con gli “Happy Hour sul Mare”, l’apericena dello Yacht Club Marina di Loano che unisce un ambiente elegante e raffinato con una meravigliosa vista sul mare e specialità uniche create da chef pluristellati.

Venerdì 8 giugno a partire dalle 19 sulla terrazza dello Yacht Club si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti freschissimi e a “chilometro zero”.

Ospite musicale di questa settimana sarà Pascal Mono, cantautore francese con alle spalle “25 anni di palco, dal bar di quartiere alla scena internazionale”. Nella sua carriera ha aperto i concerti dei Massive Attack nel tour europeo di “Mezzanine” con Chezere (ex-Urban Species), i live di Eagle Eye Cherry ed infine ha duettato con Paul Anka, Carlos Santana, Jonny Haliday e Liza Minnelli. Pascal Mono ha al suo attivo quattro album: “Intact” del 2006, “Rouge Nuit” del 2010, “Latitude 43” del 2013 e “Dustynations” del 2017.

Quest’anno gli “Happy Hour sul Mare” troveranno spazio sulla terrazza di ponente, sulla quale è stato realizzato un nuovo e più ampio chiringuito che, per tutta l’estate, sarà il punto di riferimento degli eventi che animeranno lo Yacht Club.

Gli “Happy Hour sul Mare” torneranno regolarmente tutti i venerdì con ospiti ogni volta diversi per un’esperienza di divertimento sempre nuova e coinvolgente. L’ingresso agli “Happy Hour sul mare” ha un costo di 20 euro e comprende una consumazione (la seconda ha un costo di 10 euro). In occasione di ogni serata sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno di Marina di Loano. Per informazioni contattare il numero 019.669264 o inviare una mail a ristorante@marinadiloano.it o a silvia.rosso@marinadiloano.it.