Alle scuole di Borghetto la Bandiera Verde della Fee

Borghetto Santo Spirito. La scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Borghetto hanno ottenuto, anche quest’anno, la prestigiosa Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dalla Fee Italia (Federazione per l’Educazione Ambientale) alle istituzioni scolastiche che aderiscono al programma Eco-Schools.

La consegna è avvenuta praticamente al suono dell’ultima campanella presso la scuola di via Trilussa alla presenza dei referenti provinciali Fee. La cerimonia è stata organizzata dal Comune, tramite l’assessorato alla pubblica istruzione e quello all’ambiente, in collaborazione con la dirigente scolastica dell’istituto scolastico comprensivo “Val Varatella”. Erano presenti alla cerimonia direttamente il sindaco Giancarlo Canepa, il suo vice Luca Angelucci che gestisce la delega all’ambiente, l’assessore alla pubblica istruzione Cinzia Vacca, la dirigente scolastica Ivana Mandraccia oltre naturalmente alla referente della Fee Liguria Albina Savastano.

Dopo la conclusione dei vari progetti di educazione ambientale, la partecipazione ai concorsi e le numerose attività che hanno visto coinvolti i ragazzi, i docenti, i genitori e gli amministratori, è stato raggiunto l’obiettivo dell’ottenimento dell’importante vessillo.

Anche nel 2018, come ormai avviene da molti anni, oltre la bandiera blu, il Comune, tramite le sue scuole, può far sventolare sul suo territorio quella verde: “Nonostante le risorse economiche a disposizione siano esigue il progetto sia sempre molto impegnativo, è stato svolto con entusiasmo e dedizione di tutte le parti coinvolte, siano esse pubbliche, scolastiche che private. Un ruolo determinante lo hanno avuto sia gli insegnanti che alunni ma non meno importante anche quello delle istituzioni pubbliche, Comune e dirigenza scolastica, oltre alla componente genitori”.

“Con un pizzico di orgoglio la conferma di questo vessillo, ottenuto al termine di quest’anno scolastico, permetterà di migliorare le conoscenze ed il rispetto ambientale da parte degli alunni e non solo. Con la consegna della Bandiera Verde alle scuole, Borghetto Santo Spirito conferma la sua forte volontà ed l’ impegno che già da anni lo contraddistingue nell’impegno per la tutela e salvaguardia dell’ambiente e che è iniziato con l’ottenimento della certificazione ambientale”.