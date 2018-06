Albenga. Iniziato l’intervento di ripristino del porfido intorno alle aiuole in viale Martiri, traverse, in via Trieste ed altre vie della città. Una manutenzione che si è resa necessaria per ripristinare il porfido che tratteggia le aiuole danneggiate nel corso degli anni a causa delle radici invasive che hanno sollevato i cubetti di porfido. Si tratta di un intervento che va a ripristinare il decoro urbano.

