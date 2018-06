Albenga, tutto pronto per l’inaugurazione della “palestra all’aperto” di piazza Europa

Albenga. Sabato 23 giugno alle 17.30 in piazza Europa Yepp Albenga inaugurerà l’area sportiva attrezzata per calisthenics e street workout, realizzata con il contributo di Comune di Albenga, Fondazione De Mari e Compagnia di San Paolo. Saranno presenti il sindaco Giorgio Cangiano e la consigliera delegata alla politiche giovanili Camilla Vio.

Spiegano dal Comune: “Il progetto, nato dall’emersione dei bisogni della comunità giovanile della città, risponde all’esigenza di offrire un’area attrezzata per fare attività sportiva sempre accessibile a tutti senza costi, anche con lo scopo di offrire ai ragazzi un esempio di attività sana e con l’intenzione di contribuire anche alla rivalutazione di un’area della città, quella di piazza Europa e di piazza Corridoni, che sin dall’apertura del centro giovani (sede dell’associazione) ha dimostrato un potenziale enorme di diventare sempre più viva e vissuta dai cittadini”.

“La realizzazione dell’area sportiva ha impegnato l’Aps Yepp Albenga negli ultimi due anni ed è stata possibile anche grazie all’impegno di vari enti che hanno collaborato, come la scuola edile che ha contribuito ai lavori, e l’associazione sportiva Overbar che ha messo a disposizione le sue competenze in materia per la scelta degli attrezzi. Numerose altre realtà hanno poi contribuito al suo completamento, come Leo Club, Lions Club, e Coop Le Serre. Durante la giornata inaugurale gli atleti di overbar organizzeranno inoltre un’attività dimostrativa aperta a tutti”.

La consigliera comunale con delega alle politiche giovanili Camilla Vio afferma con grande soddisfazione: “Dopo un lungo percorso di progettazione e lavoro condiviso siamo riusciti a dimostrare che è possibile fare grandi cose insieme, e per questo dobbiamo continuare a fare rete e collaborare”.

Con l’invito alla cittadinanza a partecipare all’evento, Yepp Albenga coglie anche l’occasione per ribadire la sua “gratitudine ai vari professionisti e aziende del settore privato che hanno fornito la propria opera per la realizzazione del parchetto: l’ingener Raiko Radiuk, il geometra Maurizio Penna, la ditta Edilneri di Neri Michele, da ditta Lapaglia di Lapaglia Andrea, i volontari della protezione civile del Comune di Albenga, Spartaco/Maracuja Pubblicità e Acquamarina Srl”.