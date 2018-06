Albenga, la Provincia approva la variazione del bilancio: finanzierà l’affitto dello stabile dell’Itis

Albenga. Questa mattina, nel corso di una riunione avvenuta a Savona, il consiglio provinciale ha approvato la variazione di bilancio. Pertanto sarà lo stesso ente provinciale a finanziare l’affitto dello stabile che ospita l’Itis, a Campochiesa d’Albenga.

Un contratto che permetterà a studenti e famiglie di stare tranquille per i prossimi anni, potendo contare sull’attuale struttura scolastica.

“Ho portato a termine un altro obiettivo del mio mandato: riorganizzare le competenze e trovare le risorse per gli studenti della Provincia, – ha affermato con soddisfazione il consigliere provinciale con delega alle Scuole Eraldo Ciangherotti. – In questo caso per gli studenti dell’albenganese e per le loro famiglie, che potranno serenamente mandare a scuola i propri figli senza lo spettro del trasferimento dell’istituto in un’altra sede”.