Albenga, incontri tra Sat e i cittadini: materiali e istruzioni per differenziare meglio

Albenga. Il Comune di Albenga intende incontrare la cittadinanza al fine di presentare la nuova ditta cui è affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e lo spazzamento stradale, ossia Sat. “Si forniranno spiegazioni e chiarimenti in tema di differenziazione dei rifiuti – spiegano dal municipio – modalità di conferimento dei rifiuti (plastica, carta-cartone, vetro metalli, indifferenziato e umido), scanditi dal calendario preciso per il deposito delle diverse frazioni di rifiuti. Sarà fondamentale il rispetto assoluto delle indicazioni e delle modalità di conferimento”.

“Nulla di particolarmente complicato – rassicurano dal Comune – ciascuno riceverà materiali ed istruzioni per poter effettuare al meglio la propria parte. Stiamo facendo tutto il possibile affinché il sistema funzioni al meglio e ci permetta di scongiurare le emergenze igienico-sanitarie. I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la nostra comunità, tuttavia, saremo tutti noi in quanto cittadini, chiamati a dare dimostrazione di senso civico, di impegno e di rispetto delle regole”.

Il programma di incontri informativi con la cittadinanza prevede sei incontri nelle frazioni e tre in centro. Nelle frazioni:

• lunedì 25/06/2018 alle ore 20,30 in Frazione San Fedele presso i locali in uso al circolo sportivo “i Cacciatori”;

• mercoledì 27/06/2018 alle ore 20,30 in Frazione Lusignano presso le Opere Parrocchiali/Vecchio Oratorio;

• giovedì 28/06/2018 alle ore 20,30 in Frazione Salea presso la Cooperativa “Macchia Verde”;

• venerdì 29/06/2018 alle ore 20,30 in Frazione Campochiesa presso le scuole;

• mercoledì 04/07/2018 alle ore 20,30 in Frazione Leca presso le Opere Parrocchiali;

• venerdì 13/07/2018 alle ore 20,30 in Frazione Bastia presso le scuole.

Nel centro urbano:

• giovedì 05/07/2018 alle ore 20,30 pressole Opere Parrocchiali di San Bernardino;

• lunedì 09/07/2018 alle ore 20,30 presso l’Aula Magna delle scuole Medie di via degli Orti;

• giovedì 12/07/2018 alle ore 20,30 presso il Teatro San Carlo.

Il numero verde per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio è 840/000812.