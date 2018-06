Albenga, Ciangherotti: “Lavori sospesi in piazza Matteotti: danno per le attività”

Albenga. “Lavori (che in tutto sarebbero dovuti durare 15 giorni) sospesi da una settimana in piazza Matteotti: un danno per i commercianti albenganesi”. È questa la denuncia del consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti relativa allo stato del cantiere in corso in piazza Matteotti, di fronte alla stazione, teatro dell’abbattimento di numerosi pini e attualmente chiusa al traffico per consentire gli interventi di restyling del manto stradale e dei marciapiedi.

Ma i lavori, stando a quanto affermato da Ciangherotti, “sono stati stati vittima a più riprese di rallentamenti che, in stagione turistica, rischiano di mettere a repentaglio gli incassi della attività commerciali della zona. Dopo la storica brutta figura collezionata nel rifacimento di Via Einaudi diventata da un po’ di mesi primato eolico-sensibile, – ha tuonato Il consigliere forzista, – oggi stiamo ancora a ‘menarcela’ in piazza Matteotti per la salvaguardia di due pini marittimi che sono stati ‘graziati’ durante l’abbattimento seriale degli altri esemplari avvenuto lo scorso anno”.

“Adesso, ogni giorno una nuova puntata di questa telenovela infinita. Non solo abbiamo scelto di effettuare i lavori di rifacimento dell’area parcheggio a inizio stagione turistica, quando la stazione ferroviaria è meta di turisti che, grazie a Dio, dal 25 aprile in poi si riversano nei week end nel nostro territorio. Adesso abbiamo anche dovuto sospendere da una settimana i lavori (che in tutto sarebbero dovuti durare 15 giorni) per aspettare un ulteriore approfondimento strumentale (che avremmo potuto ultimare prima dell’inizio lavori) sui due alberi superstiti, richiesto dalla Soprintendenza, dopo che è pervenuta la richiesta postuma di abbattimento”.

“E, ironia della sorte, ci tocca aspettare ancora qualche giorno per le prove di trazione, in modo da far decidere le Signorie Illustrissime se abbattere anche questi due alberi o mantenerli in vita a rovinare a breve il nuovo manto stradale rifatto. Vi prego, trovate il coraggio di ammettere che, a nostra insaputa, Antonio Ricci ha selezionato questa amministrazione per mandare Albenga su Scherzi a Parte”.

“Ci sono commercianti che lavorano con le proprie attività su questa piazza Matteotti e che, da inizio maggio, vedono bloccata la viabilità e ridotto il transito di clienti per mancanza di posti auto con un divieto di accesso e sosta all’area parcheggio. Sabato prossimo arriveranno altri nuovi turisti e soprattutto cominceranno le spole, avanti e indietro, dalle banchine della Tpl, in direzione Caravelle”.

“Possibile che non si presti mai attenzione alle nostre partite Iva anche semplicemente passando per le attività commerciali a spiegare lo stato dei fatti della cantierizzazione dei lavori? Mi spiace ma è qui, ad Albenga, che siamo alla pura follia”, ha concluso Ciangherotti.