Alassio, ripristinata la viabilità e riposizionati i vasconi con le palme in Piazza Partigiani

Alassio. Questa mattina è stata ripristinata la viabilità sul tratto di Piazza Partigiani in cui era stata interrotta per ragioni di sicurezza per svolgere le manifestazioni. A deciderlo il neosindaco Marco Melgrati perchè, sostiene, “è assurdo penalizzare i commercianti che affacciano sulla piazza quando non ci sono manifestazioni”.

Anche la fermata del trenino ritorna nella sua sede naturale, al bordo della piazza. “Quando ci sarà la necessità di svolgere spettacoli o manifestazioni, e solo allora, impediremo il transito veicolare sulla piazza con transenne o con il posizionamento di un autoveicolo della Polizia urbana – spiega Melgrati – I negozianti hanno subito un calo di incassi da quando non c’è più il transito veicolare”.

Anche l’uscita del parcheggio interrato, non avendo modificato lo spartitraffico, risultava ‘contro natura’ – fa notare il sindaco – Anche l’accesso al Grand Hotel, unico albergo 5 stelle della provincia di Savona, era fortemente penalizzato dalla chiusura al traffico della piazza”.

“Non si capisce inoltre parchè erano stati asportati i vasconi in legno che contenevano le palme, portati a Loreto dietro gli spogliatoi del campetto. Sono un arredo urbano necessario alla piazza, in attesa di realizzare le aiuole più grandi, come da progetto approvato dalla Soprintendenza ai beni ambientali, che andranno a completare la più bella piazza sul mare e renderla maggiormente attrattiva con l’aumento del verde pubblico” conclude.