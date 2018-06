Alassio, lettera a Melgrati: “Procedere con la riqualificazione dell’ex mattatoio”

Alassio. L’associazione “U massatoiu” si congratula con il neo sindaco Marco Melgrati e la nuova amministrazione comunale, e rivolge un appello al neo sindaco su uno dei temi al centro della recente campagna elettorale.

“Visti i molti voti ricevuti nel quartiere Fenarina confidiamo nel suo impegno che ci ha rimarcato durante il nostro incontro nella serata del 4 giugno nella sala parrocchiale di San Giovanni, sperando di poter finalmente vedere iniziare i lavori del nuovo progetto per il massatoiu dopo la riunione della nuova commissione del 14 giugno” sottolinea la presidenza e il diretto dell’associazione alassina.

“Ringraziamo di cuore il sindaco uscente Enzo Canepa e la sua amministrazione per il grande lavoro di collaborazione svolto fino ad ora”.

“Siamo certi che anche la nuova amministrazione riconosca la necessità dei residenti di riqualificare l’area dell’ex mattatoio e l’importanza di un progetto valido per tutta la città. Ci complimentiamo con tutte le liste per l’impegno profuso e auguriamo a tutti di continuare a lavorare per il bene di Alassio con grande positività” conclude l’associazione alassina.