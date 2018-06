Alassio 2018, Melgrati incontra gli abitanti della “Fenarina”: “Riqualificazione e cambio del sistema rifiuti”

Alassio. Questa sera, alle ore 21:00, la Lista Civica Melgrati Sindaco incontra i cittadini del quartiere della “Fenarina” presso il salone parrocchiale di San Giovanni.

“Gli argomenti che saranno trattati saranno la riqualificazione del quartiere, con il mantenimento della ristrutturazione dell’ex Mattatoio, e anzi una sua implementazione, per consentire un uso maggiore e per più giorni l’anno, con l’eliminazione delle pale eoliche, che costituiscono un forte impatto ambientale, e la realizzazione del parco pubblico. Per ora è previsto solo il finanziamento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti… ad oggi manca circa un milione di euro per completare il progetto” sottolinea il candidato sindaco Marco Melgrati.

“Ma soprattutto il problema della nettezza urbana a monte della ferrovia; Alassio è sporca. Questo è un dato di fatto. Mancano i bidoncini agli angoli delle strade, nel centro storico e nelle periferie. Si propone una profonda riforma del sistema della raccolta differenziata, oggi gestita sul modello “una scarpa e una ciabatta”, sotto e sopra la ferrovia, prima di applicare il nuovo sistema alla fascia a valle della stessa. Alassio è diventata la “città dei bidoni colorati”.

E Melgrati lancerà le sue proposte: “Proponiamo l’eliminazione di questo sistema di raccolta che non ha dato nessun risultato, ben al di sotto delle aspettative minime. Il problema dell’asfaltatura delle strade che da via Neghelli si snodano sulla collina, oggi in situazioni penose. La revisione di tratti dell’acquedotto comunale, che non soddisfa i cittadini nei momenti di criticità”.

“Il problema degli autobus turistici, che devono essere spostati dal piazzale dopo il Mattatoio perché creano disagio e fastidio agli abitanti, specialmente in estate. Discuteremo di questi e altri problemi, presentando il programma e i candidati della Lista Civica Melgrati Sindaco” conclude.