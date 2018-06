Al via “Enjoy Albisole”, il programma estivo delle Albisole

Albisola Superiore/Albissola Marina. Si intitola “Enjoy Albisole 2018” il calendario condiviso degli eventi e delle manifestazioni estive che animerà l’estate delle due Albisole.

“Per il quarto anno consecutivo – spiegano l’assessore al turismo di Albissola Marina Nicoletta Negro ed il suo omologo ci Albisola Superiore Luca Ottonello – l’intesa e la sinergia programmatica delle nostre due amministrazioni si sono concretizzate in un programma di manifestazioni condiviso. Ciò che sembrava un inedito azzardo è diventata una vera e propria buona pratica a livello regionale, che ha l’ambizione di continuare a rappresentare una strategia per ampliare l’offerta turistica del nostro unico territorio, per renderlo più attrattivo per i nostri cittadini e turisti che arrivano dai Comuni, dalle province, dalle regioni limitrofe ma anche dall’estero”.

“Il programma di iniziative messo a sistema è il risultato di alcune scelte, non sempre facili, ma volte a soddisfare le aspettative e le richieste di chi viene ad Albisola a trascorrere le proprie vacanze e di chi vive tutti i giorni i nostri paesi. Si tratta inoltre di un grande lavoro reso possibile dalle competenze e dalla preparazione dei nostri uffici comunali ma anche reso possibile grazie alla partecipazione ed alla collaborazione delle molteplici realtà presenti sul territorio: soggetti pubblici e privati, circoli culturali, associazioni sportive, giovanili, di categoria e soprattutto di volontariato che permettono ai Comuni di disporre di forze e idee innovative e che consentono la realizzazione di tanti bei progetti”.

“Enjoy AlbiSole” rappresenta un programma d’intrattenimento variegato ed eterogeneo rivolto a tutti i target di cittadini e turisti: concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi, appuntamenti culturali, rassegne musicali, manifestazioni dedicate alla nostra ceramica, attività di animazione per i più piccoli e per gli adulti, e molto altro ancora”.

L’obiettivo resta quello di “investire sulla promozione delle nostre località e la loro affermazione anche aldilà dei confini comunali nella prospettiva di attrarre sul territorio nuove idee, progetti e investimenti che, parallelamente alle nostre strategie, permettano di mantenere competitivo, innovando e rinnovando, il brand di Albisola come destinazione turistica e culturale”.

“I programmi stesso saranno in distribuzione nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, attività commerciali e ricettive dei nostri due Comuni e la Marco Sabatelli Editore, vincitrice del bando pubblico che abbiamo aperto mesi fa sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) si occuperà anche della distribuzione negli uffici informazioni turistiche e nei principali punti aggregativi della nostra provincia”.

Tra i grandi eventi congiunti ci sono i fuochi d’artificio (giovedì 9 Agosto alle 22.30) e, sempre in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Spiagge, una delle tante novità dell’estate 2018: il “Beach Music Parade”, un evento di intrattenimento artistico e musicale che si svolgerà negli stabilimenti balneari delle Albisole a partire dalle 16 e fino alle 24 di sabato 14 luglio. Sarà “un contenitore artistico che racchiude e coordina dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione un insieme di eventi di intrattenimento musicale il cui scopo è la promozione congiunta del territorio e la fidelizzazione dei turisti”.

Ma quest’anno per i più piccini ci sarà un’altra bella novità: il Trenino Turistico (già in servizio ad Albissola per il trasporto crocieristi del Palacrociere di Savona) offrirà un servizio di trasporto con finalità turistiche, con tratta Savona-Albissola Marina-Albisola Superiore e ritorno per tutte le serate estive. Prima corsa alle 20.45 e partenza ogni 45 minuti circa per congiungere i nostri territori ed agevolare la fruizione delle iniziative.

“Senza dimenticare che, sempre insieme, e sotto la regia di Regione Liguria, stiamo per lanciare la campagna ‘orgoglioliguria’: per accompagnare il visitatore alla scoperta delle peculiarità di borghi e città con percorsi di visita che uniscono tutte le cose di cui il ligure è fiero. I percorsi sulle Albisole sono già pronti e l’ #orgoglioalbisole ci accompagnerà fino a settembre in una ‘battaglia mediatica’ che affronteremo insieme con sicuro successo”.

“Per ogni altra informazione vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social, e sui nostri siti istituzionali, da quest’anno infatti, con la messa online oggi stesso, anche Albissola Marina vanta un portale turistico moderno ed aggiornato come la collega Superiore. La stessa ditta Ditta, Core Imaging di Savona, provvederà infatti a comunicare ed aggiornare con una linea grafica ed editoriale ad hoc, ogni attività turistico-culturale attiva sui territori”, concludono Negro e Ottonello.

