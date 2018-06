Toirano. Sono tornate a casa vincenti le ragazze dell’Asd Toirano dalle finali nazionali di acrogym che si sono svolte a Formigine, in Emilia, dall’1 al 3 giugno.

Tre giorni intensi e pieni di emozioni che hanno visto competere moltissime combinazioni provenienti da tutta Italia nelle varie categorie. Vediamo, nel dettaglio, il bottino di premi totalizzato dalle instancabili ragazze del Toirano.

di 18 Galleria fotografica Acrogym: l'Asd Toirano alle finali nazionali









Terza Categoria

Duo

Lanfranco Sabrina e Gallan Matilde Campionesse nazionali

Guidotti Alice e Shllegaj Greta Vicecampionesse nazionali (seconde classificate)

Pastore Alice e Gallan Matilde 7° posto

Quartetto punti 9

Serena Gallan, Sara Ricci, Sofia Bertin, Giulia Lopreiato 5° posto

Lanfranco Sabrina, Guidotti Alice, Sola Ilenia, Gallan Matilde 7° posto

Olmi Denise, Sciandra Veronica, Cama Giulia, Shllegaj Greta 9° posto

Cama Giulia, Cucco Beatrice, Alice Pastore, Sara Ricci 10° posto

Seconda Categoria

Trio

Sara Ricci, Ilenia Sola, Giulia Lopreiato 6° posto

Duo

Bertin Sofia e Lopreiato Giulia Campionesse nazionali

Sara Ricci e Serena Gallan 8° posto

Prima Categoria

Duo

Chiara Costanzo e Alice Racca 9° posto

Brave anche le altre ragazze non in classifica che, con coraggio e determinazione, hanno affrontato la finale nazionale per la prima volta con grande onore: Bissi Mara, Santini Ilaria, Dioguardi Asia e Petto Silvia.

Un grande riconoscimento va allo sforzo dell’allenatrice Annamaria Tricomi che, con la collaborazione di Santina Tricomi e Nirmala Tricomi, hanno supportato ed accompagnato le ragazze in questi tre giorni. “Voglio complimentarmi con tutte le ragazze – dice Anna al rientro dalla competizione -, è stato un anno intenso e competitivo. Abbiamo migliorato tutte le nostre esecuzioni e le mie ragazze hanno energia e talento da vendere! Sono tanto orgogliosa di loro e del nostro lavoro. Quest’anno siamo usciti un po’ dalla ‘confort zone’ e abbiamo puntato a categorie sempre più difficili; l’anno prossimo saliremo in Serie C e questo mi rende molto fiera. Grazie a tutti i genitori sempre presenti e alla società sportiva che ci permette di poterci allenare e a competere con buone possibilità a livelli nazionali”.

“Un grande abbraccio a Greta Shllegaj che, durante le prove e pochi minuti prima dell’esecuzione del trio, ha fatto una brutta caduta ed è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza per accertamenti non potendo cosi salire sul podio vicino ad Alice. Menomale nulla di grave soltanto molto spavento. La mia piccolina è una roccia – conclude l’allenatrice – e appena dimessa è tornata subito al palazzetto per sostenere le altre compagne ancora impegnate in gara!”.

I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 13 e giovedì 14 giugno presso lo Sport Show di San Giorgio a Ceriale e domenica 17 giugno per il saggio di fine anno organizzato dall’Asd Toirano.