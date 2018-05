Savona. Si chiama “Korri e Kammina in Konca” ed è l’evento organizzato per il 10 giugno per promuovere i meravigliosi sentieri della Conca Verde di Savona che, recentemente, sono stati puliti dai volontari.

Cuore della manifestazione saranno il trail running e la camminata non competitive (a passo libero e senza cronometraggio) che partiranno dal campo di atletica della Fontanassa per arrivare sui sentieri della Conca Verde.

Foto 2 di 2



Il percorso, perlopiù sterrato e molto panoramico, si sviluppa su una distanza di circa 9,5 chilometri con un dislivello positivo di circa 450 metri.

Verranno premiati il primo uomo e la prima donna ad arrivare al traguardo, ma ci sarà un premio “finisher” anche per tutti quelli che completeranno il percorso. Inoltre, al termine di corsa e camminata, saranno anche estratti dei premi, ma ci sarà anche un rinfresco ed il servizio docce (compresi nell’iscrizione che costa 15 euro). Inoltre grazie alla birreria Vinò sarà possibile degustare una media al prezzo di 3 euro.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in parte in beneficenza all’ASD Giocare che si occupa di far praticare sport ai ragazzi disabili e in parte per comprare attrezzi e materiale per continuare a pulire i sentieri.

Questo il programma dell’edizione “0” della “Korri e Kammina in Konca”: ore 9 ritrovo ed iscrizioni al campo di atletica della Fontanassa, ore 10 partenza e dalle 12 in poi rinfresco. L’evento è a numero chiuso (massimo 150 iscritti) e i bambini sotto i 12 anni partecipano gratis se accompagnati da un adulto iscritto.

Per informazioni sulla manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Savona ed è organizzata da Riviera Outdoor, Koncaverde ride experience e Quiliano Bike con il sostegno di Sporting, Dandolo Odontoiatria e Bar Puzzle, è possibile contattare Enrico al numero 019 2048397 e Claudio 349 5879978.

Per chi volesse prendere confidenza con il percorso, giovedì 31 maggio, alle 18,30, è previsto un giro conoscitivo della “Korri e Kammina in Konca”. Per chi volesse partecipare (gratuitamente) il ritrovo è alle 18,30 dal parcheggio del campo della Fontanassa.