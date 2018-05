Alassio. Begonie, primule, petunie, surfinie, rose, calendule, viole cornute, tulbaghie, salvie e nasturzi saranno il segno distintivo del food and beverage dello stabilimento balneare “Baba Beach” affacciato sull’isola Gallinara. Per l’estate 2018 il ristorante, la pizzeria e l’american bar del lido offriranno alla propria clientela, in abbinamento ai piatti della tradizione mediterranea, fiori eduli in un’ottica di gioco di squadra tra le due economie più importanti della nostra Regione: turismo e agricoltura.

In questa sfida la direzione del lido alassino avrà al suo fianco i giovani talenti dell’Istituto “Giancardi – Galilei – Aicardi” con i futuri agrotecnici, chef e barman che, nell’ambito delle azioni di promozione del progetto Interreg Alcotra ANTEA (www.interregantea.eu), attiveranno percorsi didattici, manifestazioni ed eventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni liguri di fiori commestibili.

Il campo catalogo realizzato al Baba Beach rientra nelle azioni di sostegno al piano di diversificazione e specializzazione delle produzioni del settore del florovivaismo ligure, nell’ambito dello sviluppo di nuovi rami d’azienda, come previsto dalle attività del progetto Antea. Ideato e promosso dal Centro Studi sul Turismo F. M. Giancardi di Alassio e dal Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga, partner del progetto, il campo catalogo sarà messo in rilievo da un video realizzato dal film maker alassino Willie Boehmer e incentrato sul “Baba Beach style” con protagonisti cocktail, comfort drink e piatti a base di fiori eduli.

Il campo catalogo “Antea” e tutte le attività didattiche relative rientrano nel piano di miglioramento tra le azioni del progetto “Io Sono Un Brand” e sono stati coordinati dal team di docenti formato da Giuseppe Rossi, Mariella Gaudenti, Maria Elisabetta Corradi, Antonio Talarico, Roberto Luciano, Antonella Annitto, Sara Ceccatelli, Nando De Angelis, Stefania Violino, Monica Barbera, Franco Laureri e dai tecnici Aurelio Pepe e Luigi Natale.