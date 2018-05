Millesimo. È terminato sabato scorso il campionato regionale Uisp 2018 di pattinaggio artistico, nel quale gli atleti dell’ASD Skate Revolution di Millesimo hanno ottenuto ottimi risultati.

Si laureano campioni regionali Nicolò Desogus (categoria Primavera) e Sara Strazzarino (Formula 3A), medaglia d’argento per Matilde Negro (Primavera), medaglia di bronzo per Alessia Borro (Novizia Uisp) ed Anna Staricco (Primo livello Debuttanti A).

Foto 3 di 6











Buone posizioni sono state ottenute anche dalle compagne di squadra Camilla Belerio quarta classificata nella categoria Giovanissimi B, Rebecca Geremia quinta classificata nella formula 3A, Meg Pesce sesta classificata nella categoria Allievi, Alice Manganiello settima (Formula 1B), Alice Costa diciassettesima (Formula 1D), Irene Supato nona (Formula 2A) e Sophia Tribuno ventesima (Formula 1C).

Un anno ricco di soddisfazioni, quindi, per l’associazione millesimese che punta ora lo sguardo ai prossimi campionati nazionali che si svolgeranno a metà giugno a Calderara di Reno, in Emilia, e che vedranno scendere in pista gli atleti Alessia Borro, Camilla Belerio, Matilde Negro e Nicolò Desogus.